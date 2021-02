Was du eine bisexuelle Person niemals fragen solltest

Diese Stigmatisierung ist einer der Hauptgründe dafür, warum ich mich erst mit 32 als bisexuell geoutet habe. Als Teenie, der in den frühen 2000er-Jahren aufwuchs, sah ich wenig bis gar keine geouteten bisexuellen Personen in den Medien. Wann immer ich dann endlich doch welche zu Gesicht bekam, wurde ihre Bisexualität in einem fragwürdigen Licht dargestellt. In Serien wie O.C., California wurde Bi-Sein zu einem Übergangsritus für College-Mädchen oder einer „ Zwischenstation auf dem Weg nach Gaytown “ degradiert – wie Carrie in Sex and the City witzelte. Ich erlebte mit, wie Willow in Buffy – Im Bann der Dämonen plötzlich lesbisch wurde, nachdem sie in den vorherigen Staffeln einen Langzeitfreund gehabt hatte – als ob Bisexualität von den Autor:innen nicht einmal in Erwägung gezogen worden wäre.