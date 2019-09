Was wir auf jeden Fall von der Forschung über das Flirten lernen können: Eine subtile Herangehensweise schont zwar möglicherweise das Selbstbewusstsein, soll die Message aber ankommen, ist der direkte Weg definitiv effektiver. Um herauszufinden, auf welche Art man seinem Gegenüber am effektivsten sein Interesse vermittelt, wurde hierzu eine Gruppe College Studenten in einer Studie befragt. Beide Geschlechter gaben hierbei an, dass der subtile Weg, eher nicht zum Ziel führe. Die direkte Frage nach einem gemeinsamen Abendessen hingegen, wurde als besonders erfolgreich eingestuft.