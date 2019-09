„Wenn sich zwei Menschen streiten, spricht aus ihnen oft die eigene Frustration oder der eigene Ärger“, sagt Dr. Jane Greer , eine Beziehungsexpertin aus New York und Autorin des Buchs What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship . „Gibst du jemandem von Anfang an die Schuld an allem, reagiert diese Person defensiv und entgegnet, was sie wütend oder traurig macht und was sie nicht an dir leiden kann“. Ein Teufelskreis, der zum Glück durchbrochen werden kann.