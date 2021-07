Kannst du mit OnlyFans reich werden? – Es ist kompliziert

Gwen weiß, dass sie die Ausnahme ist. Trotzdem freut sie sich natürlich über ihren plötzlichen Erfolg. „OnlyFans war scheinbar meine Möglichkeit, all meine Träume wahr werden zu lassen“, sagt sie. „Dank dieser neuen Einkünfte kann ich mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, für die ich wirklich brenne. Ich muss mir keine Sorgen oder Stress mehr ums Geld machen, oder Markendeals abschließen, auf die ich keine Lust habe, nur um die Rechnungen zu zahlen.“ Jahrelang hatte Gwen fünfstellige Schulden; jetzt liegen sechsstellige Beträge auf ihrem Konto. Sie will so lange bei OnlyFans bleiben, wie sie sich wohl damit fühlt, so viel emotionale Energie in ihr Business zu stecken. Wenn sie mit OnlyFans fertig ist, will sie sich „auf Projekte und Ziele konzentrieren, die die Welt verbessern“. Wenn alles nach Plan läuft, kann sie schon mit reifen 28 Jahren in ihre weltverbessernde Rente gehen – in gerade mal drei Jahren.