Warum fühle ich mich nach dem Sex immer so beschissen?

Alles fing an, als ich 17 war. In diesem Alter begann ich, feministische Theorien zu entdecken und mich damit auseinanderzusetzen. Sexuelle Promiskuität bedeutete für mich, dass ich eine gute Feministin war und damit die unterdrückerischen Doktrinen früherer Generationen ablehnte. Ich suchte nach potenziellen Sexualpartner:innen mit dem Ziel, die Kontrolle über meinen Körper und meine Geschichte als Frau wiederzuerlangen. Ich hoffte, dass mich jede sexuelle Erfahrung von gesellschaftlichen Zwängen befreien würde und ich dem Patriarchat so den symbolischen Mittelfinger zeigen könnte. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als Sexpositivität begann, Mainstream-Medien und Online-Communities für sich zu gewinnen, und das Internet nur so von sexuell befreiten Frauen strotzte. Viele dieser Frauen wirkten megacool und unbeschwert; ich wollte so sein wie sie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich nach Sex sehnte oder es einfach tat, weil ich dachte, dass ich es tun sollte. All die „Yasss Girl“-Tweets in meiner Timeline bekräftigten mich nur noch mehr in meiner Denkweise.