Und dann gibt es noch die Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Frauen (im Besonderen sogar Millenial-Frauen) mit einem größeren Selbstwertgefühl auch besseren Sex haben. Das belegte eine Studie , die 2011 im Journal of Adolescent Health veröffentlicht wurde. Dazu kommen dann natürlich auch mehr Orgasmen und eine größere Bereitschaft, Neues beim Sex auszuprobieren.Wenn es um die Jungfräulichkeit geht, sehen die Ergebnisse allerdings wenig anders aus. Während Frauen negative Assoziationen mit dem Verlust ihrer Jungfräulichkeit, also dem „ersten Mal” haben, speichern Männer diesen Moment eher positiv ab.Wir halten also fest: Unter den richtigen Umständen – sprich, nicht beim „ersten Mal” – führt mehr Sex zu einem höheren Selbstwertgefühl. Womöglich ist jetzt also genau die Zeit für einen booty call?