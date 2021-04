Warum ich so oft wie möglich mit Männern über meine Periode spreche

Ich bin eine muslimische Araberin. In meiner Kultur sind die Tage einer Frau ein Tabuthema. Das damit verbundene Schamgefühl wurde aber von Männern geschaffen. In meinen Kreisen wird es nicht gutgeheißen, wenn Frauen in Gegenwart von Männern über ihre Periode sprechen. Bei uns dürfen Binden und Tampons nicht in Gemeinschaftstoiletten herumliegen. Außerdem sind muslimische Frauen von religiösen Pflichten wie Beten und Fasten befreit, wann immer sie menstruieren. Wenn ich also meine Periode habe, wird von mir erwartet, dass ich so tue, als hätte ich schon gebetet, oder dass ich lüge und sage, dass ich faste, sollte mich ein Mann fragen. Unter Frauen können wir zwar etwas offener darüber reden, aber ganz frei kann man das nicht tun und es ist trotzdem noch unangenehm.