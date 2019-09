Periodenarmut: Warum Schottland jetzt Gratis-Tampons für Schüler*innen anbietet

Schottlands Staatssekretärin für öffentliche Gesundheit und Sport, Aileen Campbell, hat das Thema nun zur Priorität gemacht und erklärt zum neuen Programm gegen Periodenarmut: „In einem Land, das so reich ist wie Schottland, ist es nicht akzeptabel, dass irgendjemand Probleme hat, grundlegende Hygieneartikel zu kaufen.“ Insgesamt lässt sich der Staat den kostenlosen Zugang zu Tampons und Binden für rund 395.000 Schüler*innen und Student*innen deshalb ab sofort rund 5,2 Millionen Pfund kosten. Nicht nur in Schulen und Universitäten, sondern in auch in allen öffentlichen Gebäuden soll es zukünftig Automaten geben, die Hygieneartikel gratis zu Verfügung stellen – für alle Menschen, die menstruieren.