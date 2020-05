Warum ist meine Regelblutung hellrot & wässrig?

Bei manchen Menschen ist der Regelfluss zu Beginn der Periode weniger stark und auch die Konsistenz ist dünner als an den anderen Tagen. Der Grund dafür ist meist, dass „neues Blut schnell aus dem Uterus fließt“, so Healthline . Und frisches Blut ist nun mal auch heller als welches, dass schon etwas länger in deinem Körper ist, da letzteres mehr Zeit hat, zu oxidieren und dadurch bräunlicher zu werden. Außerdem ist es auch meist unbedenklich, wenn die Blutung am letzten Tag der Periode wässriger ist.