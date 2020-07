Vos règles vous semblent légères et diluées ? Voici pourquoi

Un faible taux d'œstrogène peut entraîner des règles plus légères qui peuvent également apparaître roses et diluées, selon un article de Greatist revu médicalement par Valinda Riggins Nwadike . Cela peut s'accompagner d'autres symptômes, notamment un manque de lubrification vaginale, de la fatigue, des maux de tête et des sautes d'humeur. Il existe un certain nombre d'explications possibles pour les faibles niveaux de l'hormone, y compris une activité physique excessive, des troubles alimentaires et des problèmes de santé comme l'hypopituitarisme (une hypophyse qui ne fonctionne pas bien), des maladies auto-immunes, le syndrome de Turner et une maladie rénale chronique.