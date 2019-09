Warum finden wir Menstruationsblut beim Sex ekliger als Sperma?

Sperma – was die meisten ziemlich sexy finden – kann Infektionen übertragen, während Urin, der weniger Menschen anturnt, relativ steril ist. Manche Menschen finden „ Golden Shower “ wahnsinnig erotisch, aber andere wären entsetzt, wenn sie während einer intimen Begegnung angepinkelt würden oder selbst jemandem anpinkeln würden. Urin ist völlig natürlich und wenn beim Sex mal ein Paar Tröpfchen daneben gehen, ist das kein Grund sich Gedanken zu machen. Es ist anatomisch unmöglich, dass ein Mann gleichzeitig pinkelt und ejakuliert (Männer können allerdings während des Sex in der Vagina urinieren, was mit verschiedenen Risiken verbunden ist, es kann zum Beispiel die pH-Werte in der Vagina durcheinanderbringen).