Meine Eltern haben das Thema Aufklärung in unserer Familie ausgereizt wie es erfahrungsgemäß nur wenige Eltern tun. Genau genommen gab es Gespräche über Sex und Nacktheit so oft und offen, dass mein Bruder und ich nur noch mit den Augen gerollt und uns fremdgeschämt haben – solange, bis unsere Mutter uns schließlich als „die neuen Prüden“ abgestempelt hat. Erst als es um das Thema „Periode“ ging, kamen sogar meine Eltern ins Stammeln. Meine Mutter legte mir Broschüren vom Frauenarzt, mein Vater einen 50-Euro-Schein auf den Tisch und damit hatte sich die Sache. WatchCut fasst nun genau diesen Struggle in einem herzzerreißend charmanten Video aus der Reihe „ Parents Explain “ zusammen: Eltern, die ihren Kindern erklären, was die Menstruation ist und was während eines Zyklus im weiblichen Körper vor sich geht. Die Reaktion der Kinder variiert. Das erste Mädchen beispielsweise ergreift die Flucht, sobald sie das Wort „Vagina“ hört, weil: bitte nicht. Ein weiteres Mädchen nimmt die Lektüre sichtlich unangenehm berührt, aber einsichtig hin. Manche der Kinder halten es kaum aus, verziehen das Gesicht; andere lachen, starren in die Kamera und hoffen, dass jemand dahinter vorspringt und sie aus dieser beklemmenden Situation rettet. In einer – unserer Lieblingsszene versucht ein Vater seinem Sohn zu erklären, was eine Binde ist –eine Art Verband vielleicht? Und wie funktioniert eigentlich so ein Tampon? Und Menstruationstassen? Bitte was? Die Augen sind groß, das Unwissen größer. Sogar bei vielen der Mütter. Doch bei all den unangenehmen Fremdschammomenten kommt es doch letztlich auf einen Aspekt an: Die Eltern sprechen offen mit ihren Kindern über Themen wie die Menstruation, den Eisprung und Hilfsmittel. Das alles zeigt, wie sehr ein offener Dialog zwischen Kind und Eltern nicht nur die Beziehung vertiefen kann, sondern gleichzeitig zur Normalisierung solcher über lange Zeit tabuisierter Themen beiträgt. Es mag nicht das leichteste Gespräch sein, das ein Vater oder eine Mutter mit dem eigenen Kind zu führen hat. Profitieren werden von der Aufgeklärtheit jedoch alle.