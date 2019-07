Warum für Single-Frauen das Schamgefühl hinter jeder Ecke lauert

Während ich diesen Artikel schreibe, plane ich ein Jahrgangstreffen (Was? Sind wirklich schon 15 Jahre seit dem Studium vergangen?). So gut wie alle außer mir werden in Doppelzimmern übernachten. Sie reisen zu zweit an, ich allein. Ich schreibe ständig über mein Single-Leben. Ich habe einen eigenen Podcast zum Thema. Ich arbeite pausenlos daran, dass sich die Wahrnehmung der Gesellschaft in Bezug auf mich und andere Singles endlich ändert. Und dennoch habe ich Probleme damit, mich mental auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Das sind Leute, die mich lieben. Wir kennen uns verdammt noch mal seit 15 Jahren. Aber jede*r Einzelne war schon vor dem 30. Geburtstag verheiratet. Sie leben ein anderes Leben als ich und können sich nur schwer in mich hineinversetzen. Umgekehrt sieht das nicht anders aus. Und während ich so meine Sachen packe, denke ich noch ein wenig über das Thema Schamgefühl nach...