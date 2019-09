Manchmal steckt man mitten in einem Gespräch oder heute wohl eher in einem Whatsapp-Chat, da kommt er mit der Idee auf, sich noch auf einen Drink zu verabreden. Da wäre es noch vor 20 Jahren angeblich ein großer Fehler gewesen, zuzusagen. Weil "sie" dann ja so rüberkommt, als hätte sie kein eigenes Leben. Also musste man vorgaukeln, bereits anderweitig verabredet zu sein. Dass sich das Verhalten als total blödsinnig herausgestellt hat, dürfte heute niemanden mehr überraschen. (Wenn "er" dich allerdings immer nur für kurzfristige Treffen anruft, womöglich immer spätnachts, vertrau deinem Gespür: Du bist seine Vögel-Option.)