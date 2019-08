Aber es ist vor allem Frage nach meiner "Altersvorsorge", die mich wahnsinnig macht. Ich finde sie einfach so abfällig. Es wirkt dann immer so, als hätten sie Angst, dass ich sie zwingen will, sich um mich zu kümmern. Als wäre ich eine soziale Last, nur weil ich meine Pflegeperson nicht selbst in diese Welt gebracht habe. Als würden die Ehe und das Kinderkriegen all die Probleme des Alters einfach verschwinden lassen. Dabei ist es völlig gleichgültig ob ich null oder 20 Kinder habe – das Leben von älteren Menschen und die Krankheiten, die sie erleiden, sind für alle eine körperliche, emotionale und logistische Herausforderung. Punkt!