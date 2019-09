8 Sätze, die Trauernde nicht hören wollen & was du stattdessen sagen kannst

„Die Wahrheit ist doch, dass die meisten Menschen es gut meinen“, so Dr. Robin Goodman im Gespräch mit Refinery29. Sie leitet die US-amerikanische Organistation „ A Caring Hand “, die sich für Hinterbliebene, vor allem Kinder, einsetzt. „Die Leute wollen das Richtige sagen, treten jedoch allzu oft ungewollt in Fettnäpfchen, weil das Thema noch immer nicht genug diskutiert wird. Je mehr und offener wir also darüber sprechen, desto besser finden wir uns alle zurecht.“