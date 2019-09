Fotograf Daniel Schumann kam das erste Mal in das Franziskus-Hospiz in der Nähe von Düsseldorf, um den Anforderungen seines Zivildienstes nachzugehen. „Bis vor ein paar Jahren“, erklärt er per E-Mail, „mussten wir in Deutschland entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst ableisten.“ Was als gemeinnützige Arbeit begann, wurde zu einer neuen Sichtweise auf die menschliche Erfahrung, und später ein künstlerisches Streben: Schumann kehrte für ein einjähriges Fotoprojekt wieder in das Franziskus-Hospiz zurück, was sowohl seinen artistischen Trieb sowie seine persönliche Neugier zum Thema Tod befriedigte.