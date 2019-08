Die 29-jährige Brittany Maynard hatte vor nunmehr zwei Jahren heftige Diskussion damit angefeuert, dass sie beschlossen hatte, ihr Leben selbstentschlossen zu beenden. Sie litt an bösartigem Krebs, nach der Diagnose wurden ihr 6 Monate gegeben. In einem Interview mit Refinery29 sprach Brittany Maynard sich damals aus und appellierte an eine offenere Gesprächsgrundlage zu allen Themen, die den Tod angehen.