Wie es wirklich ist, Verstorbene für ihre Beerdigung zu schminken

Wir benutzen außerdem so etwas wie einen „Feature Filler“ – einen chemischen Stoff, mit dem bestimmte Charakteristika im Gesicht unterspritzt werden, der diese dann auffüllt und wieder so aussehen lässt wie zu Lebzeiten. Oft sacken die Gesichtszüge so zusammen, wie es bei einer lebendigen Person nicht passieren würde. Manche Einbalsamierer sind geradezu erpicht darauf, eine 80-Jährige auf ihrem Begräbnis wieder wie eine 50-Jährige aussehen zu lassen. Das ist allerdings keine so gute Idee, wenn das beispielsweise Falten beseitigt, die auch zu Lebzeiten schon da waren. Das ist so etwas wie eine ethische Grauzone. Hierbei kommt es auch auf die Feinheiten unterschiedlicher Kulturen an. Für manche ist es zum Beispiel wichtig, dass die Nägel nicht geschnitten werden.