Ich lebe in einer Einraumwohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ich wohne im vierten Stock und einen Aufzug gibt es natürlich nicht – genauso wenig wie einen Müllschacht, einen Deckenventilator, eine Arbeitsplatte oder mehr als eine Steckdose pro Zimmer. Der Linoleumboden in der Küche ist so brüchig, dass ich fast schon in die Wohnung unter mir linsen kann. Ich kann nicht duschen, wenn gleichzeitig irgendjemand anderes im Gebäude Wasser laufen lässt. Mein Kühlschrank wurde gebaut, als Clinton, der Mann, Präsident war. Aber hey: Immerhin funktioniert die Toilettenspülung! Manchmal zumindest. Und für diesen Himmel auf Erden bezahle ich fast 2.000 Euro pro Monat (ich wohne in New York, remember) – und damit habe ich ehrlich gesagt sogar noch Glück. Doch wenn wir mal ehrlich sind, ist die Wohnung maximal 1.000 Euro Wert. Also genau so viel, wie ich bezahlen würde, wenn ich mir die Miete mit jemandem teilen würde. Dass dieser jemand nicht nur meinen Geldbeutel, sondern auch meinen Vibrator entlasten würde, erwähne ich an dieser Stelle nur mal so nebenbei.