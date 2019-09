Der große Weihnachts-Survival-Guide für Singles

Wenn du als Single voll in die Vorweihnachtsstimmung eintauchen möchtest, musst du dir schon echt große Mühe geben. Die Betonung liegt auf große Mühe. Denn wer schleppt dir eigentlich den Weihnachtsbaum in den fünften Stock, wenn du keinen Partner hast? Lass dir deshalb lieber einen liefern. Und mit wem schlenderst du Hand in Hand durch die festlich dekorierten Straßen? Schnapp dir ein paar Freund*innen und pack dir in jede Manteltasche einen Handwärmer. Und dann fragst du dich noch, wer eigentlich das ganze weihnachtliche Gebäck isst, dass du so machst? Falls dir der Gedanke, einen ganzen Kuchen alleine zu Hause stehen zu haben, zu verführerisch ist (ich brauche in der Regel zwei Tage, um ihn komplett zu vernichten), bring ihn mit ins Büro. Deine Kolleg*innen werden sich sicher freuen!