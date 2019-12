All I want for Christmas ist eine positivere Einstellung. Ich will, dass sich Singles auf die Weihnachtszeit freuen können, ohne wehleidig und sehnsüchtig werden zu müssen. Ich will, dass sie an all das denken, was sie genießen und erleben dürfen, an all das, was sie über das Jahr hinweg so erlebt haben. Ich will, dass sie die Feiertage so begehen, wie sie es wollen. Sie es doch mal so: Erwachsene Singles sind die freiesten menschlichen Wesen überhaupt! Wir können allein all unsere Entscheidungen treffen. Wir können so feiern (oder nicht feiern), wie wir wollen. Wir können den Menschen etwas schenken (oder nicht schenken), den wir wollen. Wir können sein, wer wir sein wollen. Du bist Uncle Jamie . Mach was draus!