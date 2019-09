Wie ich meinen Eltern erklärte, dass ich lieber Weihnachten ohne sie feiern möchte

Es ist das Lebensgefühl so vieler Menschen zwischen 18 und 35: Am 23. Dezember, eingequetscht zwischen Koffern, Trekkingrucksäcken und Menschen in Daunenjacken in überhitzten Zügen zu sitzen – zu stehen – und nach Hause zu fahren. Driving home for christmas. Ich war grundsätzlich immer gern an den Feiertagen bei meinen Eltern. Es ist nur schade, dass das Beamen noch nicht erfunden wurde. In den letzten Jahren stand nämlich nicht nur die Reise nach Hause auf dem Plan, sondern auch das Hin- und Herfahren zwischen der Familie meines Partners und meiner. In diesen drei Tagen hatten plötzlich alle das Bedürfnis, jetzt besonders viel Zeit miteinander zu verbringen. Denn das macht man ja so. Das musste ein Ende haben. Und so griff ich eines schönen Herbsttages zum Telefon: