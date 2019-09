Warum Weihnachten ohne die Familie das beste Fest von allen ist

Warum hat eigentlich noch niemand eine raffinierte App erfunden; so wie Tinder, nur mit Elternhäusern anstelle von Sexdates? Man könnte sich in diesem Falle während der sich proportional in ihrer Nervigkeit zuspitzenden Wochen vor Weihnachten einfach entspannt zurücklehnen und die Angebote für die Weihnachtsfeier auf dem Smartphone nach links oder rechts swipen. Natürlich ohne Geschlechtsverkehr. Jedes Elternhaus könnte sich dann kurz mit ein paar aussagekräftigen Worten und Fotos vorstellen, um damit um potentielle Kindsbesuche zu werben.



„Hallo, wir sind Familie Koch aus Remagen. Pensionierter Geschäftsführer und Lehrer-Mutter. Schuhe müssen drinnen bitte (!) ausgezogen werden. 1,90m Nordmanntanne. Sechs Kilo Gans mit Apfelfüllsel. Christbaumschmuck aus Naturprodukten. Holzlastige Dekoration. Hausbar. Echte Kerzen. Geschenke aus dem Bereich Technikgadgets und zeitgenössische Literatur im Gegenwert von zweihundert Euro pro Familienmitglied. Dies ist ein Foto unseres Hundes Oscar. Wir gehen zeitig ins Bett. Kinderzimmer ist mit Fernsehgerät ausgestattet. Gästetoilette und gemeinsames Frühstück.”



So ließe sich entspannt ein passendes Match finden, das garantiert zur Vermeidung von ökologisch ohnehin höchst fragwürdigen Mobilitätsentscheidungen beitragen könnte. Für zwei Tage mit dem Auto quer durch die Republik zu einem Date fahren, an dessen Ende man sich eh nur anschreit und alle zwei Stunden auf Klo muss, weil alles „so voll” ist? Oder gar die Bahn für einen dreistelligen Betrag nehmen und mit etwas Pech fünf Stunden in einem Zug eingepfercht sein, in dem kein einziger Waggon von Weihnachtsmarktbesuchern verschont bleibt? Geruch und Lautstärke!