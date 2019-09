Mir ist bewusst, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, Eltern zu haben, zu denen ich an Weihnachten fahren will. Viele Menschen haben gar kein Zuhause oder ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Familie. Viele sind unglücklich oder single oder beides und wünschen sich nichts mehr als eine*n Partner*in, mit der*dem sie Weihnachten verbringen können. Ich habe das alles und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen werden sich meine Weihnachtstraditionen so schnell auch nicht ändern, sondern erst, wenn wir Kinder haben. Ich bin mir sicher, die Mutter meines Freundes würde mir den Kopf abreißen, wenn wir ihr die Enkelkinder vorenthalten und am 24. in der Kleinfamilie Monopoly spielen, statt sie zu besuchen. Aber bis diese Kinder auf der Welt sind, halte ich dickköpfig an dem einen Tag im Jahr fest, der mir Geborgenheit gibt und mich den ganzen Alltagsmist vergessen lässt.