Es gibt viele Fetische, Gewohnheiten und Befindlichkeiten auf der Welt. Manche Leute lieben das Fitnessstudio, ich liebe es halt, kein Make-up beim Sex zu tragen. Ich glaube, weil die Handlung an sich schon so verletzlich und intim ist, will ich mich voll und ganz darauf einlassen. Ich will, dass mein Partner mich in meinen verwundbaren Momenten sieht, und das leichte, rosa Glühen auf meinen Wangen zu schätzen weiß.