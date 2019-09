Das 5-Minuten-Ritual, das mein Sexleben komplett verändert hat

Die kostenlose App bietet mehr als 250 Meditationskurse, aus denen man wählen kann. Sie haben unterschiedliche Längen und Lehrer. Unsere liebsten Meditationskurse sind „Change Your Lens“ in der „Confidence Collection“, und „Float To Sleep“ in der „Sleep Collection“, beide von Chrissy Carter. Ich habe außerdem angefangen, mit der „Kindness Towards Your Partner“ Serie von Stefanie Goldstein zu experimentieren, die im „Relationships“-Paket ist. Das Schöne an der App ist, dass sie in unterschiedliche Kategorien eingeteilt ist und man immer die passende für sich finden kann.