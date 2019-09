Deshalb ist es wichtig, VOR dem Sex zu pinkeln – auch wenn es den Vibe zerstört

„Urin einzuhalten, egal in was für einer Zeitspanne, kann für die Blase extrem schlecht sein“, erläutert Dr. Jessica Shepherd , Gynäkologin an der University of Illinois in Chicago. Dr. Shepherd sagt, dass speziell das Einhalten bei vaginalem Sex das Risiko für Blasenentzündungen und Blasenspastiken (eine Form der Inkontinenz) steigern kann. Wie viele von uns leider aus persönlicher Erfahrung wissen sind Personen mit Vagina besonders anfällig für Blasenentzündungen, weil sie eine kürzere Harnröhre haben als Personen mit Penis. Durch sexuelle Aktivitäten können Bakterien (aus dem Darmtrakt, beim Analsex etwa) in die Harnröhre gelangen und dort Entzündungen entfachen.