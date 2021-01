„Warum zahlst du mir Geld für getragene Slips?“, frage ich meinen besten „Kunden“

Momentan habe ich ein regelmäßiges „Zahlschwein“ (ein „paypig“ – also einen Mann, der sich mir, seiner Mistress, als finanzieller Diener verpflichtet hat), der die dafür typischen Fantasien hat: Er liebt es, mir die Schuhe zu lecken und mich am Geldautomaten zu treffen, um mir Geld zu geben. Außerdem hat er ein paar Klamotten-Fetische, und die sind zum Teil sehr spezifisch. Er wünscht sich zum Beispiel, dass ich meine Kleidung online zum Verkauf anbiete, für die er dann zahlt – die ich ihm aber nie zuschicke. Außerdem steht er drauf, wenn ich ihm Unterwäsche schicke, die ich tagelang getragen habe, damit er sie dann in seinen Boxershorts oder unter seinem Kissen aufbewahren kann – je nachdem, was ich ihm eben befehle (wobei wir uns natürlich vorher darauf einigen, was geht und was nicht).