Findom : je vends mes vêtements en ligne à des “money slaves”

C'est durant mes études que je suis devenue dominatrice. Je vends mes petites culottes à des hommes sur Reddit et mes chaussures à des soumis, mais pour moi, être une "findom" (dominatrice financière) est plus une activité secondaire qu'un style de vie. Un complément de revenu et un power trip ? Moi, ça me va. Actuellement, j'ai un "money slave" régulier (un homme qui a consenti à me servir financièrement). Il a tous les fantasmes classiques : lécher mes chaussures et des "plans DAB" - où l'on se retrouve à un distributeur pour qu'il me donne de l'argent.