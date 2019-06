Ce sont les femmes qui sont au premier plan, elles posent de dos dans leur culotte préférée, devant un fond gris. Thorpe a passé plus de deux ans sur ce projet, car elle voulait s'assurer qu'il soit le plus inclusif et représentatif possible. Avec des femmes aux morphologies et profils différents, Bare Cheeky valorise les femmes, sans les sexualiser – c'est également le cas avec ses précédents projets phot o.