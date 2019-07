Rio de Janeiro n’est pas fait pour tout le monde. Dans une ville qui concentrent plusieurs des plages les plus connues au monde (Ipanema, Copacabana) et où l’été dure pratiquement toute l’année, le culte du corps est - forcément - omniprésent. Et avec lui, son lot de souffrance. Chaque jour, les Cariocas s’entraînent dans des parcs, nagent, courent, bref, tout ce qu’il faut pour rester en forme et ainsi correspondre à l’imaginaire collectif. Celui de corps fermes et bronzés, la taille fine et le fessier tonique, avec si possible une large poitrine et les cheveux dans le vent. Un stéréotype vendu à l’international, pour lequel les Brésiliens payent le prix tous les jours.