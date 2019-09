Cette question est d’une grande importance et elle a tout à fait sa place dans le climat de beauté actuel. Pour expliquer pourquoi on critique autant les patient·e·s ayant eu recours à la chirurgie esthétique, West avance, « c’est céder au patriarcat. C’est mentir, c’est tricher, c’est faire preuve de vanité — on est censé·e être belle naturellement et sans fournir le moindre effort. » C’est une épée à double tranchant qui rend la culture de la perfection et de la jeunesse tellement frustrante. Qui peut être à la hauteur de ces standards ? Personne — en tout cas, personne à ma connaissance. C'est comparable dans une certaine mesure au débat sur la tendance « no make-up, » dont la première fonction est de rabaisser les personnes portant du maquillage, en célébrant celles qui ont le privilège d’avoir une peau parfaite. Ca me dépasse vraiment. Ce n’est pas comme si la décision de porter du fond-de teint ou de se faire faire un lifting en disait long sur le caractère d’une personne. C'est simplement un indicateur du monde dans lequel on vit, et du fait qu’elle fait ce qu’il faut pour s’en sortir le mieux possible.