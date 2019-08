« On m’a diagnostiqué un cancer du sein à l’âge de 30 ans. J’ai subi une mastectomie en juin, et j’ai maintenant une prothèse de la forme d’une balle de tennis là où se trouvait le tissu mammaire, en attendant ma chirurgie reconstructive. Je me bats avec mon assurance concernant la prise en charge. Voilà où j’en suis en ce moment… J’attends les validations. »« J’ai découvert la grosseur lors d’un EVJF. Je me moquais d’un article de lingerie qu’on venait d’offrir à ma meilleure amie et je l’ai essayé pour plaisanter. J’ai touché mes seins et c’est là que j’ai senti une grosseur de la taille d’un petit-pois. J’ai contacté 12 différents établissements de santé en leur expliquant que j’avais découvert une grosseur et que je ne savais pas trop quoi en penser. La plupart m’ont répondue que comme j’avais moins de 40 ans et aucun antécédent familial, je n’avais aucune raison de m’inquiéter — c’était probablement un simple kyste. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n’allait pas. J’ai appris qu’il était possible de faire un dépistage au Harlem Hospital, et j'y suis donc allée.« En février, ils ont découvert que j’avais trois masses. L’une d’entre elles était CCIS et deux étaient suspectes. En juin, on m’a fait une ablation du sein, un total de cinq masses étaient CCIS, et la métastase aurait pu s’étendre à mes poumons, mon foie, et mon sang par le biais des ganglions lymphatiques. Ce sont ma persistance et une détection précoce qui m’ont sauvée la vie. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, parlez-en ! Vous connaissez votre corps mieux que n'importe qui. »