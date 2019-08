Chirurgie plastique : les Françaises préfèrent le naturel

Mais cette impression que tout est naturel est fausse. « Ce n’est pas que les patientes n’ont pas recours à la chirurgie esthétique ; c’est simplement que les implants sont plus petits et que les liftings traditionnels et les chirurgies des paupières sont plus répandus, explique le Dr Broumand. « Les femmes avouent rarement avoir recours au bistouri, » explique la Dr Obadia. « Elles vont plutôt dire quelque chose dans les lignes de : “Je me suis fait faire un peeling chez le dermato” — alors qu’en réalité, ce qu’elles ont fait, c’est un lifting. » Selon la Dr Obadia les Françaises vont prendre l'exemple d’actrices de plus de 50 ans, comme Sophie Marceau, Carole Bouquet et Fanny Ardant, pour parler d’une personne qui a bien vieilli sans avoir l’air refaite.