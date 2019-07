4 / 16

Photo: Courtesy of Ji Yeo.

« En Corée, il est important d’avoir des traits fins et un air innocent, un peu comme un bébé. C’est ce qui est considéré comme esthétique, alors qu’aux États-Unis, le standard de beauté, c’est être « sexy ». Aux États-Unis, on apprécie des pommettes et une mâchoire dessinées, alors qu’en Corée, on a tendance à gommer ces traits. Il existe une intervention de réduction des pommettes et de la mâchoire — tout ce qui peut rendre le visage plus fin et moins rond. »