“Masculinité toxique” : à la rencontre des hommes qui veulent normaliser la vulnérabilité

En ce moment, en raison de la pandémie, les ateliers du GLI se déroulent en ligne. Les sujets de discussion, selon James, sont toujours aussi pertinents. Nous posons des questions comme "Comment parlez-vous de sexe à vos amis ?" ou "Pensez-vous qu'il est émasculant d'admettre sa vulnérabilité ?", et nous décortiquons les réponses sans jugement". Son diagnostic des problèmes auxquels les hommes et les garçons sont confrontés est très similaire aux conclusions que Chris a tirées de son expérience. L'un des plus grands obstacles à une conversation honnête et transformatrice est la peur de dire ce qu'il ne faut pas", indique James. "Cela signifie que, souvent, ils évitent tout simplement d'en parler et ne remettent jamais en question leurs opinions... L'autre jour, je parlais de consentement et j'ai demandé si les participants pensaient que demander le consentement était "sexy". L'un d'entre eux me répondit : "Non - c'est juste neutre et nécessaire. Vous ne dites pas que votre fourchette est délicieuse quand vous mangez un bon repas. Le consentement, c'est la même chose". J'ai trouvé ça vraiment cool !"