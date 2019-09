Du benutzt deine dunkle Haut in dem Song als eine Metapher für Andersartigkeit, aber auch für den Umstand, dass alle Menschen gleich sind...

Ich liebe meine dunkle Hautfarbe! Andererseits ist sie einer der größten Beweggründe, weshalb People of Color in dieser Kultur heute immer noch ausgegrenzt werden. Ich will ein Bewusstsein für die Menschen schaffen, die ich „die anderen“ nenne. Gerade heute im Zeitalter von Social Media gibt es ein gewisses Bild, in das viele Menschen einfach nicht hineinpassen und deshalb ausgeschlossen werden. Ich wurde in meinem Leben schon so oft aus den verschiedensten Gründen ausgegrenzt: Ganz egal, ob es um Partys geht, auf die man nicht eingeladen wird oder darum, eine*n feste*n Freund*in zu haben. Mir reicht es einfach! Ich will die Menschen zusammenbringen, statt sie zu spalten. Mit meiner Musik und meinen Shows will ich gerade die Leute ansprechen, die sich sonst ausgestoßen fühlen. Wobei natürlich alle Menschen bei meinen Konzerten willkommen sind.