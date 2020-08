Warum ich finde, dass “toxische Männlichkeit“ der falsche Begriff ist

Dazu kommt, Jungen wird schon im Kindergartenalter eingetrichtert, ihre Gefühle runterzuschlucken. Kein Wunder also, dass das Leben in der “Man Box“ wie der einzige Weg wirkt, als echter Mann gelten zu dürfen. Unseren Kleinkindern bringen wir bei: „Große Jungs weinen nicht!“ In der Grundschule heißt es dann: „Reiß dich zusammen“, im Gymnasium wiederum: „Werd doch mal wütend und tu was dagegen!“ Wir legen ihnen nahe, ihre Gefühle zu verdrängen und sich stattdessen mit Aggression zu helfen – und das wird ihnen genau so auch in Videospielen, Musik, Filmen und Pornos vorgelebt.