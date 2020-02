Der Natalismus (oder Pronatalismus) ist eine politische Ideologie, die es schon immer gab und wahrscheinlich auch immer geben wird. Er propagiert zwar in erster Linie die Reproduktion des menschlichen Lebens, aber in Wirklichkeit drängt er Frauen dazu viele Kinder bekommen, um die einheimische Bevölkerung des eigenen Landes zu stärken. In Europa ist die Geburtenrate in den letzten Jahren gesunken. Die Folge daraus: Einige Länder brauchen Immigrant*innen, um die Population in Balance zu halten. Das Thema ist so wichtig, dass es auf die strategische Agenda des Europäischen Rates für die nächsten fünf Jahre gesetzt wurde; in einigen Ländern wurden sogar neue Maßnahmen zur Förderung der Familiengründung vorgenommen.