Wenn es um Israel geht, muss man mich in der Regel nicht zwei Mal bitten. Gerade erst diesen März habe ich neun Tage in Tel Aviv und Jerusalem verbracht. Das Israel Museum haben wir hierbei zwar ausgelassen, doch hatte ich noch eine vage Erinnerung an die Kunststätte von meinem ersten Israel-Urlaub vor sechs Jahren. In der atemberaubend umfangreichen Daueraustellung erwarten die Besucher*innen Meisterwerke des Impressionismus, zeitgenössische Kunst, archäologische Schätze und ein sehr eindrucksvoller Skulpturengarten. Das Israel Museum ist vergleichbar mit dem MoMa in New York, dem Centre Pompidou in Paris oder dem Deutschen Museum in München.