In Berlin war die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen sehr schwach (lediglich 8 Prozent). Dies scheint allerdings eine Besonderheit der Hauptstadt zu sein. Denn in den vier Landtagswahlen zuvor erreichte die AfD in dieser Gruppe jeweils zwar nicht ihr bestes Ergebnis, so deutlich wie in Berlin fiel sie jedoch nicht ab. Und noch eine Auffälligkeit, die es so nur in Berlin gegeben hat: Bei den über-70-Jährigen erzielte die AfD mit 13 Prozent einen Wert, der nur moderat unter dem Gesamtergebnis lag. Bei den vier Landtagswahlen zuvor war die AfD in dieser Gruppe immer sehr deutlich abgefallen. In Meck-Pomm (14), Rheinland-Pfalz (6), Sachsen-Anhalt (14) und Baden-Württemberg (8) kam die AfD bei Menschen über 70 stets auf den schwächsten Altersgruppenanteil überhaupt. Am stärksten ist die AfD in der Regel übrigens bei Wählern zwischen 25 und 59 Jahren. Das Peak liegt dabei meist in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen.