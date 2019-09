Women Only: Warum Clubs ausschließlich für Frauen immer beliebter werden

Der New Yorker Club The Wing ist die zeitgenössische Interpretation eines solchen, nur dass Männer dieses Mal keinen Zutritt haben. Dafür aber ausschließlich Frauen. Den Gründerinnen Lauren Kassan und Audrey Gelman geht es damit vor allem darum, Frauen in einem sozialen Umfeld zusammenzubringen und ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die es ihnen erlauben unter sich zu bleiben und sich wohlzufühlen. Und das sollte in dem Ambiente nicht schwerfallen – die bestehenden Räume sind in einladenden Pastellfarben gehalten, eine helle und moderne Einrichtung ergänzen das Konzept. Ob das allein eine Warteliste zu Tausenden rechtfertigt, ist eine andere Frage – und das bei einem stolzen Preis von jährlich bis zu 3.000 Dollar. Nun, wie bemerkte doch die britische Schriftstellerin Virginia Woolf schon so schön? „Eine Frau muss Geld haben und einen Ort für sich.“ Auch heute noch scheint das Bedürfnis danach groß, nicht nur in Manhattan, sondern auch in Woolfs Heimat London. Einer von ihnen ist das We Heart Mondays, die jüngere, Hipster-konformere Variante der New Yorker Ausgabe. Was nur wenige wissen: Gerade in der britischen Hauptstadt haben Frauen-Clubs eine lange Geschichte. Einer der berühmtesten war der 1892 von Emily Massingberd gegründete Pioneer Club, der so etwas wie ein avantgardistischer und feministischer Kulturzirkel war. Und auch heute macht das kulturelle Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen, Workshops und Work-out-Kursen einen großen Anteil aus – alles im Dienste der Frau und ihrer Selbstermächtigung.