Martyna: Ich muss zugeben, dass ich recht spät verstanden habe, was Feminismus wirklich bedeutet. Meine Familie kommt aus Polen und auch ich bin dort geboren. Dort, in meinem kleinen Heimatdorf in der Nähe von Krakau, herrscht bis heute eine sehr klassische Rollenteilung: Die Frauen kümmern sich neben ihren Berufen zusätzlich um Haus, Hof und Kinder. Die Männer gehen arbeiten und setzen sich nach Feierabend an einen gedeckten Tisch. Was ich jedoch schon als Kind verstand, war, was für starke Rollen meine Tante, Oma und Mutter für die Organisation des Familienlebens spielten. Ohne sie lief nichts, sie waren die Stützen der Familie. Meine Mutter ist nach meiner Geburt vorerst alleine nach Deutschland gezogen, hat dort die Sprache gelernt, sich mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten und mich erst dann dazu geholt, als die Basis stand. Ich habe ihre Stärke und ihr Durchhaltevermögen, mich ohne meinen Vater in einem ihr fremden Land großzuziehen, immer extrem bewundert. Auch sie bekam für ihre Entscheidung viel Kritik von Bekannten.