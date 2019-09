21. Januar 2017. Der erste Tag nach Trumps Amtseinführung. Eine halbe Million Menschen versammeln sich in Washington D.C., um gegen den neuen, nun tatsächlich amtierenden, Präsidenten Donald Trump, vor allem aber proaktiv für Frauen- und Menschenrechte zu demonstrieren. In etlichen amerikanischen Städten und weltweit solidarisieren sich Menschen in Protestmärschen, den so genannten Sister Marches. Initiiert wurden die Veranstaltungen direkt nach der Präsidentschaftswahl 2016 über Facebook von der Hawaiianerin Teresa Shook, die sich zuvor öffentlich über die rassistischen und polarisierenden Auftritte des zukünftigen Präsidenten empörte. Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen hat sie den ersten sogenannten Women's March organisiert.