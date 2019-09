Weil es 2017 noch immer keine gleiche Bezahlung gibt, weil überall auf der Welt diskriminierende Rechtsparteien an Beliebtheit gewinnen und weil noch immer nicht Rechte für alle überall gelten, ist es in diesem Jahr umso wichtiger, den Internationalen Tag der Frau für ein Statement zu nutzen. Für unsere Töchter, für unsere Mütter, für ihre Mütter, für alle, die sich mit uns bemühen und last, but definitely not least, für uns.