Die Girlboss-Kultur ist heute allgegenwärtig. Wie durch ein Wunder ist sie in den letzten Jahren zu einer Hauptstütze des jetzigen Feminismus geworden. Ich sehe sie überall: in der Werbung, auf Notizbüchern und ironischerweise auch auf T-Shirts, die in Ländern hergestellt wurden, in denen eine Frau für ihre Arbeit an dem Kleidungsstück höchstwahrscheinlich einen Hungerlohn bekommen hat.