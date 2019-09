Meine Reise nach Äthiopien werde ich nie vergessen. Einer der ärmsten Punkte auf der Weltkarte erschien mir in vielem so reich: reich an Wärme, Lächeln, Stärke, Hoffnung, Schönheit. Ganz besonders faszinierten mich die Frauen.



Mütter, Arbeiterinnen, Kämpferinnen – die Frauen tragen die Hauptlast der Armut und der fehlenden Möglichkeiten: Am Straßenrand sieht man sie laufen, kilometerlang, tagelang tragen sie schwere Wasserkanister oder Holzbündel für die Familie. Wegen ihrer vielen Aufgaben und ihrer sozialen Stellung werden ihnen oft die Chance auf Bildung und Einnahmen verwehrt. Ein grausam ewig währender Teufelskreis. Wie soll sich so etwas verändern?