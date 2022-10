Ich möchte Kinder – werde aber für die Umwelt keine bekommen

In der Generation unserer Eltern hat sich beim Kinderkriegen wohl kaum jemand Gedanken über das Klima gemacht. In unserer Generation ist das hingegen ein riesiges Thema. Trotzdem trennen wir die Debatte um die Umwelt immer noch weitestgehend von der Entscheidung für oder gegen Kinder , obwohl beides zusammenhängt. Klar kannst du dich vegan ernähren, aufs Fliegen verzichten und so weiter – aber die Geburt eines Kindes hat ein enormes Gewicht. Der Film First Reformed von 2018 mit Amanda Seyfried und Ethan Hawke beschäftigt sich schon mit diesem Dilemma von Kindern und Umwelt, und das fantastische Theaterstück Lungs hat sich ebenfalls damit auseinandergesetzt. Die Debatte rückt also zum Glück immer weiter in den Mainstream.