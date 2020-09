Kinderwunsch vs. Klimawandel: Sollte ich wirklich Kinder in diese Welt setzen?

Dabei war Chatterjee schon vor ihrer Schwangerschaft Klimaaktivistin gewesen. Um ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren , besaß sie weder einen Kühlschrank noch ein Auto; außerdem setzte sie sich öffentlich für die Umwelt ein. Als sie das Magazin las, vervielfachte sich ihr Engagement für das Klima aber nochmal. „Irgendetwas veränderte sich dabei in mir. Es traf mich einfach völlig anders“, erklärt sie. „Als Mensch auf diesem Planeten ist es meine Aufgabe, wenn nicht sogar mein Lebenssinn, etwas dagegen zu unternehmen. Und das können wir.“ Ihre Angst um die Zukunft ihres Kindes setzte Chatterjee in die Tat um. Heute ist sie die Leiterin des U.S. Climate Action Network und Autorin von The Zero Footprint Baby: How to Save the Planet While Raising a Healthy Baby (Das Baby ohne CO₂-Fußabdruck: Wie du den Planeten rettest und gleichzeitig ein gesundes Kind aufziehst).